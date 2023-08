Homem é morto a tiros e tem casa pichada por supostos membros de facção criminosa, em Tucumã

Nas paredes do imóvel e também na geladeira, a polícia encontrou pichações que teriam sido feitas pelos assassinos e supostos integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). (Foto:Reprodução/ Fato Regional).

O corpo da vítima foi encontrado jogado ao chão. Ao redor do cadáver, tudo estava revirado, como mostram imagens que circulam nas redes sociais

Joenivam Silva Pereira, de idade desconhecida, foi morto com tiros na cabeça na madrugada desta terça-feira (15), em Tucumã, no sul do Pará. Nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta matéria. O crime ocorreu dentro da residência da vítima na rua Tamareira, no setor Palmeira I, e ainda é um mistério para as autoridades. O corpo de Joenivam foi encontrado jogado ao chão. Ao redor do cadáver, tudo estava revirado, como mostram imagens que circulam nas redes sociais.

Nas paredes do imóvel e também na geladeira, a polícia encontrou pichações que teriam sido feitas pelos assassinos e supostos integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo informações do site Fato Regional, familiares do homem relataram à Polícia Civil que ele trabalhava em garimpos. Porém as investigações apontam para um suposto envolvimento com o tráfico de drogas, como apurou também o site. Para a polícia, as pichações podem indicar ainda um possível conflito entre grupos criminosos que atuam na região.

A Polícia Civil do Pará vai investigar o caso na tentativa de esclarecer a verdadeira motivação, bem como a autoria do homicídio. “Informa que o homicídio que vitimou um homem na madrugada de hoje foi registrado na Delegacia de Tucumã. Diligências seguem para identificar os autores do crime”, comunicou a PC. Informações que ajudem no trabalho das autoridades policiais podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e não precisa se identificar.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/08/2023/08:46:23

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

