Homem é morto a tiros em via pública em Marabá

Foto: Divulgação | Na noite desta quinta-feira (18), um homicídio foi registrado no bairro Francolândia, no Núcleo São Félix, em Marabá, sudeste do Pará.

O crime ocorreu por volta das 22h30, quando um homem foi atingido por disparos de arma de fogo em via pública.

A vítima morreu no local, sem chance de socorro. Até o momento, não há informações sobre sua identidade, nem sobre o autor dos disparos ou a motivação do crime.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/14:30:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...