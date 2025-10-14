Homem é morto a tiros enquanto dormia em hotel em região garimpeira de Itaituba

Foto: Reprodução | O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (13). A vítima foi identificada como Raimundo Nonato Costa Santos, conhecido pelo apelido de “Borracheiro”

Um homem identificado como Raimundo Nonato Costa Santos, conhecido pelo apelido de “Borracheiro”, foi morto a tiros enquanto dormia em um quarto de hotel na comunidade do Sudário, região garimpeira do município de Itaituba, na madrugada desta segunda-feira (13).

De acordo com informações, a vítima foi surpreendida enquanto dormia e alvejada com cerca de cinco disparos de pistola calibre .380, atingindo principalmente a parte de trás da cabeça e das costas.

Após o crime, o local foi isolado e o caso comunicado ao delegado titular de Moraes Almeida. A Polícia Militar realiza diligências na tentativa de localizar o autor do homicídio.

Fonte: Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/08:33:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...