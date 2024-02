Mais um homicídio foi registrado na tarde desta sexta-feira (02), desta vez na 36ª rua do bairro vale Tapajós, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações, o homem identificado como Aldimar Lago da Cruz, 52 anos, conhecido por ‘Ioioa’ estava dentro do seu veículo Fiat/Strada cor cinza, quando foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Ao solo pelos 8 cápsulas de munição deflagradas foram encontradas.

Pelo menos três guarnições da polícia militar estiveram no local, e constataram o óbito da vítima.

A policia civil também esteve no local para averiguar a situação, e posteriormente acionaram a polícia científica para fazer os devidos procedimentos legais e remoção do corpo.

Uma equipe da Coodernadoria de Trânsito (COMTRI), e 1ª CIME estiveram no local prestando apoio.

A policia civil iniciou um inquérito policial para dar andamento nas investigações e tentar identificar o autor do crime.

Vídeo:

Homem é morto a tiros no bairro vale Tapajós em Itaituba-Pará; Vídeo

Leia mais:https://t.co/MLMSDKQCBJ pic.twitter.com/CIgil9Nmho — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 2, 2024

Matéria em atualização!!

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/17:08:13

