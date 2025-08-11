Homem é morto a tiros no Pará

Foto: Reprodução | O corpo de Erasmo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passará por exame de necropsia.

Na noite de sábado (9/8), um homem identificado como Erasmo Francisco Soares foi morto a tiros na Rua Carajás, no bairro Araguaia, em Marabá, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana foi acionada por volta das 19h40 e esteve na área para iniciar as investigações. Peritos criminais realizaram os levantamentos necessários, enquanto a equipe policial colheu as primeiras informações para apurar a autoria, a motivação e a dinâmica do crime.

O corpo de Erasmo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passará por exame de necropsia. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso. A Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil investiga o crime.

Fonte: Portal Debate/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/18:33:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...