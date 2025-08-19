Homem é morto com golpes de tesoura e asfixiado com cintos em Pacajá (PA)

Foto:Reprodução | O crime ocorreu na tarde de domingo (17), embaixo da ponte localizada na Rodovia Transamazônica

Um homem que ainda não teve o nome revelado foi assassinado asfixiado com cintos e golpes de tesoura em Pacajá, no sudoeste do Pará.

O corpo foi encontrado na tarde de domingo (17), às margens do Rio Pacajá, embaixo da ponte localizada na Rodovia Transamazônica, a BR-230. As informações iniciais são de que a vítima aparentemente seria um homem em situação de rua.

Conforme as informações preliminares, a equipe da Polícia Civil foi acionada por volta de 17 horas para verificar o homicídio. A Polícia Militar esteve no local e comunicou que a área é conhecida por ser frequentada por pessoas que passam o dia consumindo bebidas alcoólicas.

No local, os agentes verificaram que a vítima apresentava sinais de estrangulamento. Dois cintos estavam amarrados ao redor do pescoço do homem.

Além disso, também havia perfurações na região frontal da vítima, que possivelmente teriam sido causadas por uma tesoura encontrada próxima ao corpo, com as pontas tortas.

Moradores relataram aos agentes que o homem costumava ser visto nas proximidades do Terminal Rodoviário, consumindo bebidas em companhia de outros indivíduos. A Polícia Civil (PC) segue empenhada em identificar tanto a vítima quanto os possíveis autores do assassinato.

A perícia foi realizada pela Polícia Científica (PCEPA) no local. Em nota, a PC comunicou que o caso é investigado como homicídio doloso pela Delegacia de Pacajá. “A vítima não foi identificada. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação”, informou a instituição.

Fonte: O Liberal/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...