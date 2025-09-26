Homem é morto com mais de dez tiros em via pública de Paragominas (PA)

Foto: Reprodução | Após a chegada da PM ao local, foram encontrados cerca de 14 projéteis próximos ao corpo da vítima

Um homem identificado como Bruno Sousa foi assassinado com mais de dez tiros em via pública na cidade de Paragominas, no sudeste do Pará. O crime aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (25), na rua Reginaldo Melo, bairro do Jaderlândia. Conforme as informações iniciais, os executores estavam em um carro.

O homicídio foi registrado por volta de 11h, quando a vítima caminhava pela rua. Vizinhos da área relataram para a Polícia Militar que foram surpreendidos pelo barulho dos vários disparos de arma de fogo.

Logo depois, teriam escutado o barulho de um carro saindo do local. Ao irem até a via para verificar do que se tratava, encontraram Bruno caído no chão, já sem vida.

Após a chegada da PM ao local, foram encontrados cerca de 14 projéteis próximos ao corpo da vítima. Ainda segundo os militares, foi verificado que as balas eram de ao menos duas armas diferentes. Além disso, as características do crime apontam para uma execução.

As testemunhas relataram que a rua costuma ser tranquila e pouco movimentada naquele horário, por isso ninguém conseguiu ver como era o carro onde os suspeitos estavam. Os vizinhos também disseram que a vítima não seria moradora da área.

Familiares de Bruno estiveram no local para falar com a Polícia Civil, que realizou os procedimentos investigativos e coletou informações sobre a identidade do homem morto. Não há mais informações sobre qual poderia ser a motivação para o assassinato.

No entanto, a PM informou que Bruno já teria passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, todos os relatos serão apurados para que sejam esclarecidos os fatos envolvendo o crime. O corpo foi periciado e removido para passar por outras análises no Instituto Médico Legal.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

