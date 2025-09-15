Homem é morto com tiro na cabeça em bar, em Altamira (PA)

Segundo informações iniciais, Francieudo estava em um bar quando foi abordado pelo criminoso, que fugiu logo após o disparo.

Um homicídio foi registrado na noite de domingo (14/9) em Altamira, no sudoeste do Pará. A vítima, identificada como Francieudo de Oliveira, de 42 anos, foi morta com um tiro na cabeça por volta das 22h, na avenida Castelo Branco, no bairro São Domingos, nas proximidades de uma distribuidora de bebidas.

Segundo informações iniciais, Francieudo estava em um bar quando foi abordado pelo criminoso, que fugiu logo após o disparo. A morte violenta causou comoção entre os moradores da região, que, temendo represálias, não repassaram detalhes sobre o autor do crime.

Equipes da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e remover o corpo da vítima. O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Altamira, que segue em diligências para identificar e prender o responsável.

Até o momento, a motivação do assassinato é desconhecida. Francieudo era conhecido na comunidade por frequentar jogos de sinuca. Informações anônimas que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo número 181.

