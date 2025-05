Homem e morto pelo cunhado por rixa de herança de terra em Guarantã do Norte (MT)

Vítima, Gilberto Bueno, de 41 anos | Foto: Reprodução

Por volta das 10h45 do último sábado (10), Gilberto Bueno, de 41 anos, foi assassinado a tiros em uma propriedade rural próxima à Comunidade São Caetano, localizada a aproximadamente 35 km da cidade de Guarantã do Norte. O principal suspeito do crime é o cunhado da vítima.

A informação chegou à Polícia Militar através da equipe de plantão do Hospital Municipal, que relatou a entrada de um paciente vítima de disparo de arma de fogo. Imediatamente, a Guarnição de Polícia Militar deslocou-se até o local para coletar informações sobre o ocorrido. No hospital, os agentes foram informados pela equipe médica que Gilberto, já estava em óbito ao dar entrada, apresentando diversas perfurações na altura do rosto e do pescoço, possivelmente causadas por um disparo de espingarda cartucheira.

Em depoimento, a esposa de Gilberto afirmou que eles estavam no sítio de sua mãe para comemorar o “Dia das Mães”. Ela mencionou que, entre os presentes, estava o cunhado da vítima, mas não presenciou discussões antes do disparo, apenas ouviu o tiro. A mulher acrescentou que seu esposo mantinha uma rixa com o pai do suspeito, relacionada a questões de herança de terra, o que havia gerado várias discussões anteriores.

Após o disparo, a esposa e outras pessoas que estavam no local se deslocaram rapidamente para o hospital na tentativa de socorrer Gilberto, que, infelizmente, não sobreviveu aos ferimentos. A investigação prossegue para elucidar os detalhes do crime e a possível motivação por trás dele.

Fonte: O Território/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/05/2025/13:42:28

