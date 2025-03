Homem é morto pelo próprio irmão em Itaituba; mãe também fica ferida

Vítima Bráulio Monteiro Santos, de 36 anos | Foto: Reprodução

Na madrugada deste domingo, 9 de março de 2025, uma guarnição da polícia militar recebeu a informação para dar apoio aos militares do Corpo de Bombeiros sobre o surto de um homem na travessa 13 de Maio, entre a 15ª e 16ª rua, no bairro Bela Vista em Itaituba, no sudoeste do Pará.

No local, a guarnição da polícia militar se deparou com um homicídio. O suspeito, Daniel Monteiro Santos, de 31 anos, atingiu o próprio irmão na região da cabeça com um instrumento corto-contuso, levando Bráulio Monteiro Santos, de 36 anos, a óbito. Em ato contínuo, ele feriu sua mãe com um facão na região do pescoço e no ombro. A mãe foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal.

De acordo com informações de parentes, em 2019 Daniel foi preso por tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira. Nesse mesmo ano, ele feriu na cabeça seu sobrinho de 10 anos utilizando um facão. Segundo depoimentos dos familiares, ele apresenta surtos psicóticos, mas não possui laudo médico que comprove seu estado psiquiátrico deficiente.

O local foi preservado até a chegada da equipe da delegacia de homicídios, que realizou todos os procedimentos necessários e acionou a polícia científica para a remoção do corpo para necropsia.

O suspeito continua foragido e as polícias civil e militar trabalham na tentativa de capturá-lo.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/03/2025/13:56:55

