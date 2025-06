Homem é morto por encapuzados no Pará: facções envolvidas?

(Foto: Segundo familiares, José Henrique tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região e já vinha sendo ameaçado de morte.)

José Henrique de Araújo Albino, de 33 anos, foi morto a tiros dentro de sua própria casa na noite de segunda-feira (16), em São Domingos do Capim, no nordeste paraense. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h, em uma residência localizada às margens da PA-127.

Testemunhas relataram à PM que dois homens encapuzados invadiram a casa e dispararam diversas vezes contra José, sem dizer uma palavra. A vítima morreu ainda no local, antes que qualquer socorro pudesse ser prestado.

Segundo familiares, José Henrique tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região e já vinha sendo ameaçado de morte. As ameaças, conforme relataram à polícia, partiam de um suposto integrante da facção criminosa Comando Vermelho, o que levanta a suspeita de que a execução tenha sido motivada por disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico local.

Durante a perícia inicial no imóvel, feita na presença dos parentes da vítima, os policiais encontraram uma porção de oxi e uma arma de fogo de fabricação artesanal. Os familiares também informaram que José estaria tentando adquirir munições de calibre .38, o que reforça a hipótese de envolvimento direto com atividades criminosas.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o homicídio e trabalha com a principal linha de investigação de que se trata de um acerto de contas ligado ao narcotráfico. Nenhum suspeito havia sido identificado ou preso até o momento desta publicação.

O caso evidencia a crescente tensão vivida por comunidades do interior paraense, onde a presença de facções criminosas tem intensificado os episódios de violência armada. A Polícia reforça o apelo para que a população colabore com informações anônimas que possam ajudar na identificação dos autores do crime.

