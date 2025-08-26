Homem é morto por populares após incendiar casa e matar companheira no garimpo de Itaituba

Foto: Reprodução | Mulher de 37 anos morreu com queimaduras graves; pai da vítima segue internado em hospital de Itaituba.

Um homem identificado como José Vinicius Vascelos de Matos, de 21 anos, teria incendiado uma residência e atingido duas pessoas, pai e filha, na tarde de domingo (24), no garimpo do Amano, região garimpeira do município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações, o acusado foi inicialmente contido e amarrado por populares até a chegada da polícia, mas conseguiu fugir. Pouco tempo depois, ele foi novamente capturado pela população local, que acabou o matando.

Segundo relatos, o suspeito e a vítima fatal, identificada como Marilis Gomes, de 37 anos, estavam consumindo bebidas alcoólicas antes de retornarem para casa. No local, uma discussão teria começado, momento em que José Vinicius perdeu o controle e ateou fogo na residência, enquanto Marilis ainda estava dentro. O pai dela tentou salvá-la e também sofreu queimaduras.

Marilis não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho de Itaituba. Já o pai da vítima permanece internado no Hospital Regional do Tapajós.

A Polícia Civil investiga o crime como feminicídio e apura também as circunstâncias da morte do suspeito.

Vídeo:

Fonte: Portal Giro/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/08:19:23

