Homem é operado para retirada de garrafas do ânus

Homem passa por cirurgia após dar entrada em hospital com garrafas presas no corpo em Poços de Caldas (MG)

Um homem precisou ser submetido a uma cirurgia na Santa Casa de Poços de Caldas, em Minas Gerais, no último dia 29 de setembro, após dar entrada no hospital com duas garrafas introduzidas no ânus.

Segundo informações divulgadas pela Onda Poços, médicos tentaram remover os objetos — uma garrafa de vidro e outra de plástico — de forma manual, mas o procedimento não teve sucesso. Isso porque uma das garrafas havia se deslocado para uma parte mais alta do intestino, exigindo intervenção cirúrgica.

O paciente passou por uma laparotomia, cirurgia abdominal utilizada para acessar os órgãos internos, e os objetos foram retirados.

