Homem é perseguido por carro e morto a facadas em Marabá (PA)

Foto: Reprodução | Câmeras de segurança registraram o momento em que Dorival Bertozzo dos Santos tentou fugir de três homens antes de ser brutalmente assassinado

A Polícia Civil do Pará investiga o assassinato de Dorival Bertozzo dos Santos, ocorrido na noite de terça-feira (14), em Marabá, sudeste do Estado. O crime, que chocou moradores da Velha Marabá, foi registrado por câmeras de segurança e mostra a vítima sendo perseguida por um carro antes de ser morta a facadas.

De acordo com as imagens, Dorival aparece correndo pelas ruas por volta das 22h15, enquanto um veículo de cor escura o segue de perto. Em determinado momento, ele tropeça e cai, mas consegue se levantar e continuar fugindo, já exausto. A perseguição se estende por vários quarteirões, até que o carro alcança a vítima.

Três homens descem do automóvel e se aproximam de Dorival. O vídeo mostra parte da ação, que dura poucos segundos e chega a chamar a atenção de pessoas que passavam de bicicleta. Logo depois, os suspeitos voltam ao carro e fogem do local.

O corpo de Dorival foi encontrado logo em seguida, apresentando diversos ferimentos causados por arma branca. A Polícia Civil instaurou inquérito para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Fonte: G1 Pará

