Homem é preso acusado de estuprar criança de 10 anos e fotografar crime em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – Segundo a polícia, o homem foi preso nesta terça-feira (12) na própria casa no município.

A Polícia Civil do Pará em parceira com a Policia Federal do Maranhão, prendeu no município de Parauapebas, um homem acusado de estuprar e fotografar os abusos cometidos contra uma criança de 10 anos.

Segundo a polícia, o homem foi preso nesta terça-feira (12) na própria casa no município. No local, os agentes encontraram peças de roupas e outros objetos que pertenciam à criança A menor foi retirada do convívio com o acusado, pelo Conselho Tutelar e vive com a mãe, em Imperatriz no Maranhão.

Um mandado de busca também foi realizado na casa onde a criança vive atualmente .

O celular do homem também foi apreendido e será submetido à perícia. As investigações seguem a fim de identificar outras vítimas.

