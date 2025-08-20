Homem é preso acusado de maus-tratos e abuso sexual contra filhos no Pará

Foto:Reprodução | O suspeito, segundo a polícia, teria cometido os crimes contra os próprios filhos.

Um homem acusado de maus-tratos, abuso sexual e ameaças foi preso nesta terça-feira (19) pela Polícia Militar, na zona rural do município de Curralinho, no Arquipélago do Marajó. O suspeito, segundo a polícia, teria cometido os crimes contra os próprios filhos.

Segundo os policiais do 82° Pelotão Destacado de Polícia Militar, a prisão ocorreu após denúncia repassada ao Conselho Tutelar pelo enteado, que relatou ter presenciado diversas agressões físicas praticadas pelo padrasto contra sua mãe, e seus irmãos menores, de 15, 13 e 3 anos de idade. A mãe das crianças encontra-se hospitalizada no Hospital Municipal de Breves.

De acordo com o a PM, além da violência física, havia indícios de abusos sexuais cometidos contra os menores. A adolescente de 15 anos teria confirmado diretamente aos conselheiros e aos policiais que sofria abusos e agressões do pai, considerando-o como uma pessoa agressiva.

Os policiais militares em conjunto com os conselheiros tutelares, foram comunidade ribeirinha no Rio Mutuacá, onde o acusado foi localizado.

O suspeito, segundo a PM, ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir em uma embarcação tipo rabeta, mas foi contido com o apoio de moradores da região e preso em flagrante.

Ele foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Curralinho para os procedimentos necessários. As crianças permaneceram sob a guarda do Conselho Tutelar, que adotará as medidas de proteção e acompanhamento.

Fonte:Notícia Marajó e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/11:00:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...