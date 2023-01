Homem é preso ao tentar matar a ex-companheira na frente do filho do casal

O suspeito Edimar deverá responder pelo crime de tentativa de feminicídio. – (Foto:Reprodução/ Correio de Carajás)

A vítima segue internada em estado grave; o suspeito permanece preso à disposição da Justiça –

Um homem identificado como Edimar Marques foi preso neste domingo (1º), ao tentar matar a ex-companheira e mãe de seu filho após uma discussão dentro da residência da vítima e na presença da criança. O caso ocorreu no bairro Tropical I, em Parauapebas, e quem informou a polícia foi o Hospital Geral do município (HGP). As informações são do site Correio de Carajás.

Conforme o relato policial, Edimar Marques, separado da vítima há alguns anos, foi visitar o filho quando houve uma briga entre ambos e o suspeito acabou esfaqueando a ex-companheira.

A vítima segue hospitalizada devido à gravidade das lesões. O autor do crime foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar na frente do hospital. Segundo a PC, as investigações prosseguem para que seja feita a completa apuração do fato. Edimar está à disposição da Justiça e deve responder por tentativa de feminicídio.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/01/2023/08:54:07 com informações do portal Amazônia e Correio de Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...