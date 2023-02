Homem é preso ao tentar vender máquina PC de outra pessoa, em Rurópolis

Caso ocorreu na sexta (17); Segundo informações, o acusado alegou que a vítima lhe devia dinheiro referente a uma sociedade de negócios. (Foto: Reprodução).

Na noite da última sexta-feira (17), um homem, identificado como Rafael Andrade de Menezes, de 32 anos, foi preso pela polícia no Distrito de Divinópolis, município de Rurópolis (PA), após tentar vender uma máquina PC que pertencia a outro homem, identificado como Ademir Carvalho da Mota, de 44 anos.

Segundo informações, por volta das 21h, Ademir Mota, relatou às autoridades que havia cedido sua máquina PC para o acusado e o mesmo estaria tentando vender a máquina para uma terceira pessoa. Após a denúncia, a polícia se dirigiu ao local do suposto crime, o Travessão 95 Sul, juntamente com o denunciante. Ao chegar ao destino, as autoridades constataram a veracidade do relato.

Rafael confessou que estava, de fato, tentando vender a máquina, alegando que Ademir lhe devia uma quantia em dinheiro referente a uma sociedade de negócios que ambos mantinham.

No momento da abordagem, outras pessoas se encontravam no local e testemunharam a situação.

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as devidas providências.

(Com informações do Portal Giro).

