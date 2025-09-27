Homem é preso após afirmar que levava bomba em voo de Belém para Marabá
Foto: Reprodução | Passageiro teria avisado sobre bomba em mala durante embarque no Aeroporto Internacional de Belém.
Um voo da Azul que partiria de Belém para Marabá, no sudeste do Pará, às 13h15 desta sexta-feira (26), foi cancelado após a suspeita de bomba dentro da aeronave. A ameaça, no entanto, foi descartada pela Polícia Federal após inspeção.
Durante o embarque, um passageiro afirmou à tripulação que levava uma bomba em uma caixa. Ele foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Federal no próprio aeroporto para prestar depoimento.
A concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), responsável pelo Aeroporto Internacional de Belém, informou que acionou imediatamente o plano de contingência previsto nos protocolos de segurança. A Azul, por sua vez, explicou que a decisão de cancelar a viagem foi tomada como medida preventiva.
Após revista na aeronave e nas bagagens, as autoridades confirmaram que não havia qualquer artefato explosivo. A NOA ressaltou que as demais operações do aeroporto seguiram normalmente, sem atrasos ou impactos em pousos e decolagens.
Em nota, a companhia aérea declarou: “A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações. Os clientes impactados serão reacomodados em um voo extra programado para sábado (27).”
