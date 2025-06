Homem é preso após agredir bebê de 4 meses achando ser ‘reborn’

(Foto: Reprodução) – Um homem de 36 anos foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (5), por agredir uma bebê de quatro meses na região da Savassi, em Belo Horizonte.

O caso ocorreu por volta das 23h40 na Avenida Getúlio Vargas, onde os pais da criança estavam em um trailer de lanches com a filha no colo.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem se aproximou da família, começou a brincar com a criança e, em seguida, afirmou que se tratava de um “bebê reborn” — bonecos realistas que imitam recém-nascidos. Mesmo após o pai negar, o agressor insistiu e, de forma repentina, deu um tapa com a mão aberta na cabeça da bebê, causando inchaço na região atrás da orelha.

Pessoas que estavam no local e presenciaram a agressão reagiram e contiveram o autor até a chegada de uma viatura da PM que passava pelo local. A menina foi encaminhada ao Hospital João XXIII, onde recebeu atendimento médico e segue em observação.

Segundo os profissionais que prestaram socorro, a agressão representou risco grave à integridade da criança, especialmente por sua fragilidade física e pela posição em que estava no colo da mãe.

O suspeito também foi levado a uma unidade de pronto atendimento, pois apresentava escoriações no braço esquerdo após ser contido pelas pessoas no local.

À polícia, ele alegou que se irritou com a mãe da criança por ela supostamente querer preferência na fila do trailer e admitiu ter consumido bebida alcoólica, mas, segundo os policiais, ele apresentava sobriedade durante a abordagem.

Após o registro do flagrante, o homem foi conduzido à Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como lesão corporal contra menor.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/15:59:20

