Homem é preso após agredir companheira com barra de ferro

A própria vítima se encaminhou à unidade policial para realizar a denúncia. | Divulgação / PCPA

O caso assustou os moradores de Benevides neste fim de semana.

Um caso de violência doméstica chocou moradores de Benevides neste domingo (23) por conta de mais um episódio de violência doméstica, mesmo no mês de conscientização contra crimes desta natureza.

Um homem foi preso em flagrante após suspeita de agredir violentamente sua companheira com uma barra de ferro. A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil do município, após denúncia feita pela própria vítima.

Segundo informações da Polícia Civil do Pará (PCPA), a vítima compareceu à delegacia relatando ter sido brutalmente agredida pelo companheiro, que utilizou uma barra de ferro durante o ataque. Diante da gravidade da situação, a autoridade policial determinou o imediato deslocamento de investigadores ao local indicado.

A equipe policial teve três objetivos principais na operação: verificar a veracidade dos fatos relatados, garantir a integridade física da vítima e, se possível, efetuar a prisão do agressor, como aconteceu.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o suspeito e deram voz de prisão em flagrante, o conduzido à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis.

Prisão em Curuçá

No mesmo fim de semana, um caso parecido foi registrado no município de Curuçá, quando a PCPA prendeu em flagrantes um suspeito de lesão corporal também no contexto de violência doméstica.

A ação policial aconteceu na noite do sábado (22), após a vítima comparecer à delegacia da cidade para realizar a denúncia. Há relatos de que ela ainda estava bastante machucada, mas conseguiu informar o possível paradeiro do suspeito.

Após se deslocar para o endereço apontado, a equipe plantonista efetuou a prisão do suposto envolvido, que foi conduzido para unidade policial para os procedimentos cabíveis e se encontra à disposição do judiciário.

Combate à violência doméstica no Pará

A PCPA reforça ainda que o enfrentamento à violência doméstica e a proteção dos direitos fundamentais das vítimas, especialmente em contextos de vulnerabilidade podem ter a colaboração de todos e todas.

A violência contra a mulher é crime e pode ser denunciada pelos canais:

Disque 190 (Polícia Militar)

Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher)

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher

As autoridades alertam que denúncias podem ser feitas de forma anônima, e que quanto mais rápido a vítima buscar ajuda, maiores são as chances de interromper o ciclo de violência.

