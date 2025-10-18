Homem é preso após agredir companheira com facão, no Pará

Foto:Reprodução | Segundo a Polícia Militar, agressão aconteceu durante a madrugada no bairro Liberdade II

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante na madrugada desta sexta-feira (17), em Parauapebas, após ele agredir e ameaçar a companheira utilizando um facão. O caso ocorreu em uma residência localizada no bairro Liberdade II.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada depois que a vítima conseguiu pedir ajuda, relatando que estava sendo ameaçada e agredida dentro de casa. Ao chegar ao local, os militares encontraram a mulher com marcas de agressão.

Durante as diligências, o suspeito foi encontrado dormindo dentro da residência. O facão usado nas ameaças foi apreendido em uma área de matagal próxima. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha.

Fonte: Portal Pebão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2025/07:00:00

