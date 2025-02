Homem é preso após agredir funcionária de Padaria com Facão

Foto: Reprodução | Discussão por preço de pão termina em violência.

No sábado, 8 de fevereiro de 2025, Antônio Lisboa Costa foi preso em Parauapebas após agredir uma funcionária de uma padaria com um facão. O incidente ocorreu na rua Daniela Peres, no bairro Nova Vida I.

De acordo com a vítima, o agressor havia visitado o estabelecimento anteriormente para questionar o preço do pão e saiu sem mais comentários. No entanto, momentos depois, ele retornou armado com um facão e desferiu um golpe na cabeça da funcionária, fugindo logo em seguida.

As câmeras de segurança do local registraram toda a cena. As imagens mostram o homem puxando a arma branca da calça e atacando a atendente, que levantou as mãos em um gesto de calma, tentando evitar uma escalada na situação. Após o ataque, o agressor se virou e deixou o local.

A polícia foi acionada e conseguiu localizar Antônio minutos depois, em sua residência. Ao receber voz de prisão, ele tentou resistir, mas foi contido pelos policiais e levado à Delegacia de Polícia. A arma utilizada na agressão foi apreendida.

É chocante ver como uma simples discussão pode escalar para um ato tão violento! Isso nos faz refletir sobre como a comunicação e a gestão de conflitos são importantes no dia a dia. O que você pensa sobre esse tipo de situação? Já viu algo parecido?

