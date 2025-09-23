Homem é preso após ameaçar a esposa e tentar aliciar a enteada em Altamira (PA)

Foto:Reprodução | De acordo com informações, a mulher foi atingida com socos no peito, recebeu golpes com um celular, foi ameaçada de morte e xingada durante a confusão.

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso pela Polícia Militar no último sábado (20/9), acusado de agredir a companheira e tentar aliciar a enteada, de apenas 14 anos, no Bairro Mutirão, em Altamira, região sudoeste do Pará.

De acordo com informações, a mulher foi atingida com socos no peito, recebeu golpes com um celular, foi ameaçada de morte e xingada durante a confusão. Antes das agressões, o suspeito teria se aproximado da adolescente, elogiando sua aparência, pedindo seu número de telefone e prometendo presentes, o que configurou tentativa de aliciamento.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem apresentava sinais de uso de drogas e possuía ferimentos nas mãos provocados durante as agressões. Devido à sua postura agressiva, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da guarnição e do próprio conduzido.

Ele e as vítimas foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o caso será investigado e as medidas legais cabíveis tomadas.

Dados nacionais reforçam a gravidade desse tipo de crime. Em 2024, a violência doméstica atingiu 27 milhões de mulheres no Brasil, com 37,5% relatando algum tipo de agressão física, sexual ou psicológica praticada por parceiro íntimo nos últimos 12 meses. O caso em Altamira destaca a importância de denunciar e buscar amparo por meio da Lei Maria da Penha, que garante proteção às vítimas e punição aos agressores. informações de

