Homem é preso após ameaçar atear fogo na casa da irmã em Marabá

(Foto: Portal Debate Carajás) – A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Marabá

O caso ocorreu na madrugada de sábado (12), por volta das 3h00.

Na madrugada de sábado (12), por volta das 3h00, a Polícia Militar foi acionada via Núcleo Integrado de Operações (NIOP) para atender a uma suspeita de violência doméstica na Rua Cruzeiro do Sul, no Bairro da Paz, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá. O atendimento foi realizado pela equipe composta por policiais militares.

Ao chegarem ao local, os agentes foram informados por uma mulher que seu irmão estava quebrando medidas protetivas de urgência solicitadas contra ele. Além disso, a vítima relatou que o suspeito pretendia atear fogo em todos os objetos da casa utilizando um botijão de gás.

Ela acrescentou que o autor havia sido preso dois dias antes, mas foi liberado pelo judiciário. Diante da gravidade da situação, os policiais conduziram todos os envolvidos até a Delegacia Especializada para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.

Durante a abordagem, foi necessário o uso de algemas para garantir a integridade física do suspeito e da guarnição. Ele apresentava uma lesão aparente em sua mão, resultado de um momento em que pulou o muro da residência. Além disso, demonstrava sinais de possível uso de entorpecentes no momento da apresentação.

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/15:23:03

