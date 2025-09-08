Homem é preso após ameaçar ex-companheira com arma de fogo, em Santarém (PA)

(Foto: Reprodução) – De acordo com o delegado Kleidson Castro, que estava de plantão na Deam e recebeu o caso, foram feitas buscas na casa onde aconteceu a ameaça, mas a arma não foi encontrada.

Um homem foi preso no fim de semana em Santarém, oeste do Pará, pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) após ameaçar matar a ex-companheira com uma arma de fogo. Na Deam, bastante alterado, o homem danificou uma das celas.

De acordo com o delegado Kleidson Castro, que estava de plantão na Deam e recebeu o caso, foram feitas buscas na casa onde aconteceu a ameaça, mas a arma não foi encontrada.

“O indivíduo foi autuado por crime de ameaça com arma de fogo. Foram feitas buscas, mas infelizmente a arma não foi encontrada. Ele também foi autuado por crime de resistência à prisão e por ter danificado cela da Deam. Ele está sendo transferido para o presídio e nós estamos representando à Justiça pela prisão preventiva dele”, informou Castro.

Sobre o comportamento alterado do suspeito, o delegado disse que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para avaliar se o homem precisava ser medicado, mas a avaliação foi de que não era caso para tranquilizante e ele também se recursou a tomar qualquer medicação.

“Não sabemos se ele apresenta esse comportamento por abuso no consumo de álcool ou de substância ilícita. Sobre a informação de que ele já responderia por outros crimes, a ficha será levantada e se aparecer outro crime a justiça será informada”, finalizou Castro.

