Homem é preso após ameaçar ex-companheira e confessar homicídio em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Na madrugada desta segunda-feira (25), por volta das 3h, a Polícia Militar de Novo Progresso foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo ameaças contra uma mulher. A vítima relatou que seu ex-companheiro, identificado como Rogério Barbosa do Nascimento, enviou áudios e imagens em tom de ameaça, nos quais chegou a confessar ser o autor do homicídio de Jandrison Moreira, de 26 anos, assassinado na manhã do último dia 22 de agosto, em frente ao cemitério municipal, às margens da BR-163.

Segundo o boletim, a vítima informou ainda que Rogério estaria hospedado em um hotel da cidade. Uma guarnição se deslocou até o local e, durante a abordagem, o suspeito reagiu investindo contra os policiais com um facão, sendo necessário o uso de algemas para conter a situação e garantir a segurança da equipe.

Na busca pessoal e no quarto de hotel, foram encontrados dois frascos com pólvora, um frasco de espoleta, dois frascos com chumbos, um bolo de cera de abelha usado para lacrar cartuchos, um distintivo de agente de segurança privada, além de documentos pessoais e cartões bancários.

A ex-companheira de Rogério relatou ainda que vinha sendo perseguida há semanas, desde o término do relacionamento, há cerca de um mês. Ela afirmou que o suspeito constantemente a ameaçava de morte e que já havia presenciado episódios de perseguição em frente à sua residência. A mulher acrescentou que teme pela própria vida e pela de suas filhas, destacando que a ex-mulher de Rogério precisou deixar a cidade por medo de ser morta.

Rogério foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência.

