Homem é preso após avó denunciar exploração sexual do neto adolescente no Pará

(Foto: Reprodução) – Segundo a Polícia Civil, a investigação começou quando a avó de um adolescente procurou a Deaca para denunciar que o neto estaria sendo vítima de exploração sexual.

Uma denúncia feita por uma avó levou a Polícia Civil a cumprir mandados de busca e apreensão contra dois homens investigados por exploração sexual infantojuvenil e assédio sexual, em Belém, na manhã desta terça-feira (19).

A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), com apoio da Polícia Científica do Pará.

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou quando a avó de um adolescente procurou a Deaca para denunciar que o neto estaria sendo vítima de exploração sexual. Ela contou que passou a desconfiar da situação após perceber que o jovem recebia presentes caros e transferências em pix com frequência.

“Esses mandados tiveram como objetivo a investigação de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. A investigação do caso em que houve a prisão iniciou quando a avó de um adolescente de 15 anos compareceu até a DEACA informando que seu neto seria vítima do crime de exploração sexual”, explicou a delegada Danielle Ambrósio, titular da Deaca da Santa Casa.

Durante o cumprimento dos mandados, um dos investigados foi preso em flagrante.Peritos da Polícia Científica também participaram da operação, realizando análises nos locais das buscas.

De acordo com a delegada, a investigação revelou uma conversa entre o adolescente e o suspeito, na qual o homem instruía o jovem a apagar todos os vídeos de conteúdo pornográfico caso fosse descoberto e a alegar que eram apenas amigos.

Peritos do setor de informática da PCEPA acompanharam a operação com o objetivo de realizar as perícias iniciais que pudessem configurar o flagrante.

Segundo o perito criminal da Polícia Científica, Natanael Neto, o órgão foi juntamente com a Polícia Civil no intuito de fazer o flagrante. A importância da perícia é exatamente detectar esse material nos dispositivos eletrônicos utilizados pelos investigados, fazer a apreensão e subsidiar a prisão feita pela PC.

O perito explica ainda que o material apreendido foi coletado e passará por uma segunda perícia no laboratório da PCEPA, mais detalhada, onde sistemas conseguem catalogar todo o material encontrado e recuperar também qualquer conteúdo que tenha sido apagado dos dispositivos

A análise também possibilita encontrar outros possíveis criminosos da mesma rede do suspeito, que trocam este tipo de conteúdo e informações. O laudo completo será enviado para a Polícia Civil, para corroborar com a investigação.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2025/14:30:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...