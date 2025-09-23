Homem é preso após confessar assassinato a tiros na rodovia Transcarajás

Foto: Portal Debate | Vítima teve corpo abandonado sem roupa e com sinais de que as mãos foram amarradas

Um homem foi preso suspeito de envolvimento no assassinato de uma pessoa nas margens da Rodovia Transcarajás, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará.

O corpo da vítima foi encontrado no sábado (20) sem roupas e com sinal de que as mãos foram amarradas. A prisão do suspeito foi divulgada na segunda-feira (22) pela polícia.

Segundo a Delegacia de Canaã dos Carajás, o suspeito do homicídio doi detido no fim de semana. “Em diligências contínuas, os policiais localizaram e prenderam em flagrante delito o autor dos disparos, que confessou o crime”.

A possível motivação do crime não foi informada pela polícia, assim como as identidades e idades do preso e da vítima.

A suspeita é que a vítima tenha sido executado a tiros com as mãos amarradas e, depois, teve o corpo abandonado nas margens da rodovia.

Motoristas que passavam pela rodovia acionaram a Polícia Militar após verem o corpo. Peritos encontraram cartuchos e projéteis de pistola calibre 9 milímetros, o que reforçou a suspeita de execução.

LEIA MAIS: Homem é morto a tiros com mãos amarradas na rodovia Transcarajás, no Pará

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/15:28:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...