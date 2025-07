Homem é preso após empurrar motocicleta furtada durante a madrugada em Uruará

(Foto: Reprodução) – Suspeito confessou que decidiu levar o veículo ao encontrá-lo estacionado após show na PA-370.

Na madrugada de segunda-feira (7), por volta das 4h15, a Polícia Militar prendeu em flagrante Josué de Sousa dos Santos, de 27 anos, por furto de uma motocicleta no município de Uruará, sudoeste do Pará.

Durante ronda no Travessão 180 Sul, bairro Jardim Morumbi, a guarnição avistou um indivíduo empurrando uma motocicleta Honda POP preta, placa OFO-1867, ano 2012. Diante da situação suspeita, os policiais abordaram o homem e pediram informações sobre o veículo.

Inicialmente, Josué afirmou que a motocicleta pertencia a um amigo. Ao ser questionado novamente, ele confessou que estava voltando para casa após um show na PA-370, quando viu a moto estacionada em via pública e decidiu levá-la.

O veículo, de chassi C2HB0210CR479599, foi recuperado e encaminhado, junto com o suspeito, à Delegacia de Polícia Civil de Uruará para os procedimentos legais.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/14:18:41

