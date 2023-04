Homem é preso após espancar esposa grávida, em Uruará-PA; vítima está internada

(Foto:Reprodução) – Na noite do último sábado (8), um homem foi preso após espancar a própria esposa grávida na cidade de Uruará, no sudoeste do Pará. A vítima deu entrada no Hospital Municipal apresentando escoriações pelo corpo como marcas da violência doméstica familiar.

O Hospital Municipal acionou uma equipe de plantão da Delegacia de Polícia Civil logo que tomou conhecimento que uma mulher grávida havia dado entrada na emergência da unidade de saúde apresentando sinais de agressões pelo corpo.

Os profissionais de saúde informaram à polícia que as agressões foram cometidas pelo companheiro da vítima. Ele teria agredido a mulher com socos, principalmente na região da cabeça.

Os policiais civis imediatamente saíram em diligências e conseguiram prender o agressor em flagrante, o qual ainda estava em sua casa, na Rua Quinze de Novembro, Bairro Boa Esperança.

O indivíduo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para ser submetido aos procedimentos legais cabíveis. A vítima, que está no quarto mês de gestação, segue internada sob observação médica.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do do Portal Debate.

em 11/04/2023/10:28:49

