Homem é preso após invadir casa e ser flagrado nu ao lado de crianças no Pará

Foto: Reprodução | Suspeito apanhou de populares antes da chegada da Polícia Militar.

Na madrugada desta segunda-feira (7), por volta de 00h05, um homem identificado como Antônio Carlos Pereira Leite foi detido pela Polícia Militar após invadir uma residência e ser flagrado nu no interior do imóvel, onde estavam duas crianças. O caso aconteceu na Avenida Céu Azul, no Bairro Céu Azul, em Parauapebas, no sudeste paraense.

A guarnição foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) após denúncias de que o suspeito estava sendo linchado por populares. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito caído ao chão, com várias escoriações nas costas, resultado das agressões sofridas antes da intervenção policial.

Segundo relato de Lucélia Sousa Ferreira, moradora da residência invadida, ela percebeu que o homem — seu vizinho — havia entrado em sua casa e estava completamente despido, em um momento em que suas duas filhas menores estavam sozinhas no local. Ela gritou por socorro, e seu companheiro, juntamente com vizinhos, impediu a fuga do invasor, que ainda tentou escapar segurando uma faca, mas acabou sendo imobilizado e agredido pela população.

Apesar do susto e da gravidade da situação, não foi confirmado até o momento se houve contato físico ou qualquer tipo de abuso por parte do suspeito contra as crianças. A faca utilizada pelo acusado foi apreendida e apresentada na delegacia junto com o próprio Antônio Carlos, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos legais.

Diante do risco de fuga e da tensão no local, os policiais optaram por algemar o suspeito, garantindo a segurança do mesmo e da equipe. A Polícia Civil agora investiga o caso para apurar a motivação do suspeito e confirmar se houve tentativa de abuso sexual, já que os detalhes do ocorrido ainda estão sendo levantados com base no depoimento da vítima e possíveis testemunhas.

