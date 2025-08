Homem é preso após invadir casa e tentar matar ‘amigo’ em Guarantã do Norte (MT)

Foto: Reprodução | Um homem de 24 anos foi preso na noite de sábado (2), em Guarantã do Norte, após invadir a casa de um amigo e tentar matá-lo a golpes de faca. O crime aconteceu por volta das 21h, no bairro Ouro Verde, e foi motivado por uma discussão ocorrida durante uma confraternização.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, de 27 anos, participava de um encontro com amigos em uma oficina, onde todos consumiam bebida alcoólica. Em determinado momento, ele avisou que iria para casa descansar, pois trabalharia no dia seguinte. O suspeito, inconformado, começou a questioná-lo sobre a saída e insistiu para que continuasse a beber.

De acordo com o relato, já em casa, a vítima passou a receber mensagens do suspeito perguntando onde estava. Sem imaginar o que aconteceria, respondeu que estava em sua residência. Pouco depois, acordou com barulhos e encontrou o agressor dentro do imóvel, armado com um pedaço de madeira.

Houve luta corporal e, em dado momento, o suspeito sacou uma faca, atingindo a vítima na costela, no braço e na mão esquerda. Ainda segundo o boletim, durante a briga o agressor teria dito a uma testemunha: “Larga ele que eu quero terminar de matar”.

A vítima conseguiu desarmar o suspeito, que fugiu para a casa de outra pessoa nas proximidades e pegou uma segunda faca. Nesse momento, a polícia chegou e fez a abordagem. Diante da agressividade, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil sem ferimentos. A vítima recebeu atendimento médico no pronto-socorro, onde passou por suturas nos cortes sofridos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado.

Fonte: 24horas MT/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2025/08:41:39

