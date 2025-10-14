Homem é preso após manter pais e adolescente em cárcere privado, no sudeste do Pará

Foto:Reprodução | Suspeito foi flagrado pela Polícia Civil após denúncias anônimas; ele mantinha a namorada menor de idade e os pais dela sob ameaças dentro de casa.

Neste domingo (12), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem acusado de manter uma adolescente e os pais dela em cárcere privado, na comunidade Perdeneiras, em Tucuruí, sudeste do Pará. O suspeito também vai responder pelos crimes de ameaça no âmbito doméstico e resistência à prisão.

De acordo com informações da Seccional Urbana de Tucuruí, a equipe policial recebeu denúncias anônimas de que o homem mantinha a adolescente, com quem tinha um relacionamento, em cativeiro dentro de uma residência.

Ao chegar ao local, os agentes avistaram o suspeito, que tentou fugir por uma área de mata próxima à casa. Após buscas, ele foi alcançado e preso, mesmo resistindo à abordagem. Segundo a Polícia Civil, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos policiais e do próprio detido.

Durante as diligências, foi constatado que o homem pretendia levar a adolescente da casa dos pais. Ao tentar impedir a ação, os familiares foram ameaçados e impedidos de sair, permanecendo sob vigilância do agressor por mais de três horas até a chegada da polícia.

As vítimas e o suspeito foram levados à Seccional de Tucuruí para os procedimentos legais. O homem permanece preso e à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/07:00:00

