Homem é preso após matar companheira na zona rural de Paragominas

(Foto: Reprodução) – A prisão foi efetuada pela Polícia Civil e o suspeito segue à disposição da Justiça.

Equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Paragominas, no sudeste paraense, prendeu um homem em flagrante, na manhã desta segunda-feira (21), pela prática de feminicídio. A vítima, identificada como Ediane Gomes Cirilo, era companheira do investigado e foi encontrada morta na residência do casal, na Vila Bacaba, zona rural de Paragominas.

A ação rápida das polícias Civil e Militar resultou na localização do suspeito. “Nós iniciamos investigação após recebermos a denúncia sobre a morte da vítima. Enquanto realizávamos o trabalho investigativo no local, ele foi encontrado e preso pela Polícia Militar, às proximidades da residência onde a vítima estava em óbito. Nós acionamos a equipe da Polícia Científica do Estado para realizar o trabalho pericial e a remoção do corpo da mulher, que foi morta de forma violenta e apresentava múltiplas lesões, fraturas e hematomas pelo corpo”, disse a delegada Amanda Costa, titular da Deam em Paragominas.

Testemunhas relataram que o casal possuía histórico de violência doméstica, com agressões físicas e ameaças prévias de morte, reforçando a motivação de gênero do crime. “Após capturado, ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio, tipificado no artigo 121 do Código Penal. Diante da gravidade dos fatos, bem como do risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, foi representada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele passou pelos procedimentos cabíveis na delegacia e já está à disposição da Justiça”, completou a delegada.

Denúncia – A Polícia Civil do Pará oferece atendimento especializado às vítimas de violência na Deam, onde também podem ser denunciados crimes contra a mulher. Além disso, vítimas e familiares podem registrar qualquer denúncia na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher Virtual (Deam Virtual), canal que permite a solicitação de medidas protetivas. A Deam Virtual está disponível 24 horas, e pode ser acessada no site da Polícia Civil (www.pc.pa.gov.br).

Fonte: PCPA e Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/16:55:18

