Homem é preso após oferecer bebida alcoólica à filha de 14 anos no Pará

Autoridades cumpriram prisão em flagrante após registro de agressão e tentativa de embriaguez de adolescente.

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde de sexta-feira (25), um homem de 38 anos suspeito de fornecer bebida alcoólica à própria filha, de 14 anos, no município de Alenquer, oeste do Pará.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito também teria agredido a adolescente com tapas quando ela se recusou a acompanhar ele até a residência.

Segundo a Polícia, a jovem conseguiu acionar um amigo do pai para pedir ajuda e, em seguida, se afastar da casa. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o objetivo do suspeito seria embriagar a própria filha para cometer outros atos criminosos contra ela.

“Recebemos o relato da vítima pela manhã e, com base nas informações, realizamos intensa busca pelo bairro Esperança. Localizamos e abordamos o suspeito por volta das 15h, sem resistência”, informou a Delegacia de Polícia Civil de Alenquer em nota.

O homem, identificado como Laubson Santos e Santos, foi levado à unidade policial, onde teve a prisão em flagrante formalizada pelos crimes de fornecimento de bebida alcoólica a menor. Em audiência, a Justiça converteu a flagrante em prisão preventiva, considerando o histórico de ocorrências envolvendo a mesma vítima.

A adolescente passou por atendimento especializado e está sob os cuidados dos serviços de assistência social do município. A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar se houve outras vítimas ou denúncias anteriores relacionadas ao suspeito.

