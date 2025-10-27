Homem é preso após oferecer R$ 100 para fazer sexo com menina de 11 anos em Carlinda

Foto Reprodução| Em rondas por uma região de mata, a polícia localizou o criminoso dentro do carro com a criança, que estava assustada

Um homem de 59 anos foi preso, na tarde sábado (26), por estupro de vulnerável, no município de Carlinda.

O bandido ofereceu uma quantia em dinheiro para que uma criança de 11 anos mantivesse relações sexuais com ele.

Conforme a Polícia Militar, durante rondas a equipe flagrou um veículo estacionado às margens da estrada Jatobá. Os agentes se aproximaram e abordaram um homem que saiu do lado do carona, apresentando nervosismo.

Questionado sobre o motivo de estar parado no local, o criminoso não soube explicar e disse que estava com sua filha. A equipe visualizou uma criança no banco do veículo, com sinais de medo e angústia.

De acordo com o relato da menina, o rapaz a convidou, junto com o irmão, para ir a uma sorveteria. O homem, que é vizinho da família, deixou apenas o menino no estabelecimento comercial e seguiu com a criança em direção à rodovia.

Durante buscas no veículo, os policiais encontraram uma calcinha infantil debaixo do banco. Questionado sobre o fato, o homem negou ter mantido relação sexual com a criança, mas confessou ter passado as mãos em suas partes íntimas.

A vítima relatou aos policiais que o criminoso ofereceu R$ 100,00 em dinheiro para que ela mantivesse relação sexual com ele e que chegou a ser ameaçada de que a relação seria forçada caso recusasse o dinheiro.

Diante do flagrante, o Conselho Tutelar foi acionado para ficar com a guarda da criança, e o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/16:11:19

