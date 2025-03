Homem é preso após raspar cabelo, agredir e manter companhia em cárcere privado

Foto: Reprodução | Um homem de 52 anos foi preso no domingo (9), em Olímpia (SP), suspeito de agredir, manter em cárcere privado e raspar o cabelo da companheira, além de gravar a violência e publicar nas redes sociais. No vídeo, ele aparece confessando as agressões e afirmando que raspou o cabelo da vítima “para não matá-la”.

Vídeo chocante e resgate da vítima

As imagens mostram o agressor deferindo um soco no rosto da mulher, além de exibir o imóvel destruído durante o episódio de violência. Em um trecho da gravação, ele se ajoelha e diz:

“Olha o que eu fiz para mim não matar ela. Olha, eu estou ajoelhado pedindo para Deus me tirar essas coisas do meu coração. Que mal que eu fiz para você? Que mal que eu te fiz? Vou largar ela só com a calcinha dela.”

A Polícia Militar foi acionada após receber denúncias de que o homem estava postando ameaças contra a mulher nas redes sociais. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o portão trancado com um cadeado e precisaram arrombá-lo para entrar.

A vítima, uma mulher de 60 anos, foi abalada e incidentes que sofreram agressões no rosto, braços e pernas. Dentro da casa, os policiais encontraram móveis quebrados, manchas de sangue e um cenário de destruição.

Apreensão de objetos e atendimento médico

No local, um PM apreendeu uma faca, uma tesoura e os cabelos da vítima, que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dela.

O agressor foi preso em flagrante e deve responder por cárcere privado, lesão corporal e violência doméstica. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Fonte: Portal do Tupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/14:59:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...