Homem é preso após roubar mulher com arma de fogo no oeste do Pará

Um velho conhecido da polícia pela prática de roubos em Santarém, oeste do Pará, foi preso mais uma vez pelo mesmo crime. O suspeito que atende pelo apelido de “Piauí” roubou a bolsa de uma mulher com documentos, celular e outros pertences por vota das 17h30, de quarta-feira (3), na Rua Mangabeira, bairro Diamantino, usando uma arma de fogo para intimidar a vítima. E só foi preso horas depois, após ser localizo pela PM dentro de uma retroescavadeira.

A vítima do assalto esteve na 16ª Seccional Urbana de Santarém, após ser informada da prisão do suspeito. Ela reconheceu “Piauí” como autor do assalto e contou à imprensa como tudo aconteceu.

“Eu sempre ando pela rua mangabeira quando vou para o trabalho, vi que tinham umas pessoas sentadas em um banco e acreditei que estava segura. Mas quando eu vi, ele (Piauí) levantou e veio pra cima de mim. Aí, ele pegou a arma apontou pra minha cabeça e pro meu peito e disse que não era pra eu olhar pra cara dele, se não ele ia me matar. Aí, ele falou pra eu passar as coisas que eu tinha. Aí, eu entreguei o meu iPhone e outras coisas que eu tinha, chave, bolsa com roupa. Ele mandou eu subir de volta e não olhar pra trás. Ainda corri atrás dele, mas ele foi rápido. Eu liguei pra polícia e a polícia foi atrás dele”, contou a vítima sem se identificar.

De acordo com a Polícia Militar, “Piauí” se prevalece do uso de arma de fogo e usa de crueldade, principalmente com mulheres no momento da abordagem.

As buscas pelo suspeito foram feitas com o auxílio de viaturas do 35º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Missões Especiais (BME). Para tentar despistar a polícia, “Piauí” escolheu ruas de difícil acesso, o que dificultou o acompanhamento pelas viaturas.

O suspeito foi localizado horas depois, quando uma mulher deu informação à polícia e que tinha visto o homem entrando em uma oficina de máquinas pesadas na rua Tucumã, bairro Livramento. A polícia conseguiu entrar na oficina e localizou “Piauí” dentro de uma restroescavadeira.

