Homem é preso após subir em carro da polícia e fazer apologia ao crime em MT; vídeo

Homem é preso após subir em carro da polícia e fazer apologia ao crime em MT — Foto: Reprodução

Enquanto os militares se apresentavam em uma escola, o homem pulou sobre o veículo e gravou vídeos hostilizando os policiais.

Um homem foi preso após subir no capô de um carro da Polícia Militar e fazer apologia ao crime em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá, nesta segunda-feira (28). No momento da ocorrência, militares faziam uma atividade do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) com alunos da Escola Estadual Irmã Diva Pimentel e deixaram a viatura estacionada na frente do local. Câmeras do circuito de segurança registraram a ação dos suspeito (assista acima).

Nas imagens, é possível ver o homem subindo na viatura e gravando vídeos. De acordo com a polícia, nas gravações, o suspeito teve falas hostilizando os policiais e fez apologia a uma facção criminosa. Após a ação, ele fugiu do local.

Com base nas características repassadas, os policiais intensificaram o patrulhamento na região e localizaram o suspeito. No momento da abordagem, ele exibia a gravação para outro homem e tentou quebrar o celular ao perceber a aproximação da PM.

Segundo a PM, o suspeito tem passagens pela polícia por crimes como roubo, tráfico de drogas, furto, porte ilegal de arma, ameaça, corrupção de menores, lesão corporal, desacato, assédio sexual e desobediência.

O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado.

