Homem é preso após tentar roubar celular de mulher em Marabá

(Foto: Redes Sociais) – O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (27), na Travessa Plínio Pinheiro, no Núcleo São Félix

Na madrugada desta quinta-feira (27), um homem identificado como Francisco Santos Souza foi preso após uma tentativa de assalto na Travessa Plínio Pinheiro, no Núcleo São Félix, em Marabá, na região sudeste do Pará. O caso ocorreu por volta da 00h15, quando o acusado abordou uma mulher com uma arma branca, tentando subtrair seu aparelho celular.

De acordo com informações do Núcleo Integrado de Operações (NIOP), a vítima reagiu rapidamente à situação. Ao perceber a ameaça, ela correu para a casa de uma vizinha e pediu socorro. Com isso, o criminoso não conseguiu levar o celular e fugiu para um local de mato alto nas proximidades.

As guarnições do Núcleo São Félix foram acionadas e iniciaram diligências na área em busca de Francisco Souza. Graças à atuação rápida da polícia, o indivíduo foi localizado e capturado na Rua Jarbas Passarinho por volta das 01h20.

Após a detenção, os policiais se dirigiram até a residência da vítima, onde ela reconheceu imediatamente Francisco como o autor da tentativa de roubo. Diante da identificação, os policiais conduziram o suspeito até a delegacia para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Fonte: MARABÁ – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/15:46:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...