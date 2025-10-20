Homem é preso após troca de tiros no garimpo no Pará

Material apreendido pela polícia | Divulgação

Suspeito de tráfico e ameaças resistiu à ação da PM e foi ferido.

Áreas remotas do interior do Pará, como os garimpos do sudoeste, costumam ser palco de operações arriscadas das forças de segurança, devido à presença de criminosos armados e à dificuldade de acesso. Nessas regiões, a atuação policial exige estratégia, rapidez e atenção redobrada para proteger tanto os agentes quanto a comunidade local.

Na noite da última operação, Gabriel Júnior Ferreira Pereira, conhecido como “Gabriel Pensativo”, foi detido após trocar tiros com a Polícia Militar no garimpo Cuiu-Cuiu, no município de Itaituba.

A ação aconteceu após denúncias de que o suspeito estaria hospedado em um hotel da comunidade, vendendo drogas e ameaçando moradores com uma arma de fogo. Ele era considerado de alta periculosidade.

Segundo o coronel Márcio Abud, comandante do CPR X, os policiais cercaram o local com duas equipes, posicionadas na frente e nos fundos do hotel. Ao perceber a presença da guarnição, Gabriel tentou fugir, mas acabou confrontando os militares.

Durante a reação da polícia, ele foi atingido de raspão e obrigado a largar o revólver. Mesmo ferido, tentou continuar a fuga, sendo contido com uso progressivo da força.

Já na revista, foram apreendidos seis papelotes de crack, 42 gramas da droga em duas embalagens plásticas, 16 gramas de cocaína, R$ 315 em dinheiro e um revólver calibre .38 com uma munição intacta e outra deflagrada.

O suspeito recebeu atendimento médico na comunidade, foi transferido para o distrito de Moraes Almeida e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A polícia confirmou que Gabriel “Pensativo” já respondia a dois processos por tráfico de drogas, de 2019 e 2020, mas estava em liberdade antes da prisão.

