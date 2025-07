Homem é preso com 82 celulares furtados escondidos em cooler dentro de embarcação no Pará

Homem é preso com 82 celulares furtados em embarcação no Marajó — Foto: Divulgação

Flagrante ocorreu durante fiscalização no rio Tajapuru, em Breves. Celulares não tinham nota fiscal ou comprovante de compra; homem foi autuado por furto qualificado.

Um homem foi preso em flagrante com 82 celulares furtados durante uma fiscalização realizada em uma embarcação que navegava pelo rio Tajapuru, no município de Breves, na região do Marajó, no Pará.

De acordo com a Polícia Civil, os aparelhos estavam escondidos dentro de um cooler. Nenhum dos itens possuía nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse a origem da carga.

A equipe policial informou que, durante uma revista na embarcação, o homem demonstrou nervosismo ao ser abordado. Questionado sobre o conteúdo de um cooler preto que carregava, ele disse que transportava açaí. No entanto, ao verificarem o recipiente, os agentes encontraram 82 celulares sem nota fiscal ou qualquer comprovante de compra e venda.

Ao ser interrogado, o suspeito afirmou que os aparelhos haviam sido furtados no estado do Amapá e que estavam sendo levados para Belém. Diante da confissão, ele recebeu voz de prisão pelo crime de furto qualificado.

O suspeito e os aparelhos apreendidos foram levados até a Base Naval Antônio Lemos e, em seguida, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Breves, onde o caso foi registrado.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/07/2025/15:56:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...