Homem é preso com espingarda durante operação da PM no Marajó (PA)

Foto: Reprodução | Policiais realizaram buscas para encontrar o suspeito, que largou a arma e tentou fugir.

Um homem conhecido como “Biel” foi detido pela Polícia Militar, no município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó, após ser flagrado com uma arma de fogo. A prisão ocorreu durante uma operação de combate a criminososque utilizam os rios da região, se escondem em comunidades ribeirinhas e chegam a cobrar taxas de moradores. O suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais estiveram na localidade conhecida como Buzina realizando buscas e encontraram o suspeito. Ao perceber a presença da equipe, Biel tentou fugir, mas foi detido. De acordo com o relato da PM, no momento da abordagem, o suspeito teria abandonado uma espingarda calibre 28, carregada com duas munições intactas.

Biel foi preso por porte ilegal de arma de fogo e o armamento foi apreendido. Ambos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arari para os procedimentos legais.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/13:45:01

