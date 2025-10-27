Homem é preso com mais de 3 kg de drogas em embarcação no interior do Pará

Foto Reprodução| A maconha do tipo skunk e uma quantidade de óxi estavam na bagagem de um passageiro que viajava para Belém a bordo do navio Rondônia e foi descoberta pelo cão farejador

Na noite do último sábado, 25, agentes da Base Fluvial Integrada Antônio Lemos, localizada no estreito de Breves, apreenderam mais de 3k de entorpecentes, transportados em uma embarcação vinda de Manaus.

Durante a ação um homem foi preso. A ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) tem por objetivo combater o tráfico de drogas e a criminalidade na região do Marajó.

“A presença da Base Fluvial de Antônio Lemos na região do Marajó tem resultado em ações positivas para a segurança, que age na interceptação de embarcações que servem como transporte para o tráfico de drogas e para outras ações que partem de grupos criminosos.

Nossas equipes realizam fiscalizações diárias na malha fluvial com o intuito de coibir os crimes e garantir maior segurança para essa região”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

O suspeito em cuja bagagem foi encontrada a droga viajava de Manaus para Belém a bordo do navio Rondônia

Abordagem – A equipe policial que atua na Base de Antônio Lemos, em Breves, deu início a mais uma operação de combate ao tráfico de drogas, coordenada pelo Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), na região do Marajó. Os agentes abordaram a embarcação denominada de “Rondônia”, que vinha de Manaus para o porto de Belém.

Com a ajuda do cão farejador do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, o “Anubis”, foi identificado 2.005 kg de substância do tipo Skank, e ainda 1.075 de substância do tipo Oxi, totalizando 3.080 kg de entorpecente. As drogas estavam na mala de um dos passageiros da embarcação. Após a ação, o homem e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados para a Delegacia instalada na Base de Antônio Lemos, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Óbidos – Na última sexta-feira, 24, na Base Fluvial Candiru, localizada no estreito de Óbidos as ações de fiscalização resultaram na apreensão de uma arma de fogo, de calibre20, e também mais 10 munições escondidas na cabine de um caminhão, que estava sendo transportado na embarcação “Gabriela II”. O material apreendido, juntamente com o proprietário do veículo, foi encaminhado para a unidade policial da Base Fluvial para os procedimentos cabíveis.

