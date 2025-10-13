Homem é preso com quase 12 kg de ouro avaliados em cerca de R$ 8 milhões em Boa Vista

PRF apreende quase 12 kg de ouro em Boa Vista (RR). — Foto: Caíque Rodrigues/g1 RR

Apreensão do ouro aconteceu na tarde desta sexta-feira (10) na BR-174, na zona Rural da capital roraimense. Minério estava dividido em 20 barras.

Um homem, de 48 anos, foi preso com 11,6 kg de ouro durante uma abordagem de rotina a um carro nesta sexta-feira (10), na BR-174, em Boa Vista. O minério foi avaliado em cerca de R$ 8 milhões.

A abordagem aconteceu em um posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 12h. Dividido em 20 barras, o ouro estava escondido debaixo do banco do passageiro do carro, um HB20.

O homem disse à polícia que saiu do município de Rorainópolis, no Sul do estado, mas mudou a versão e disse que havia partido da região de Campos Novos, em Iracema, com o ouro. O carro usado por ele está no nome de uma mulher e é registrado em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

Em agosto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 103 kg de ouro, avaliados em R$ 61 milhões, durante abordagem a uma caminhonete em Boa Vista. As barras estavam escondidas no painel e em outros compartimentos do carro. O motorista, de 30 anos, foi preso.

A apreensão dos 103 kg de ouro foi a maior já registrada pela PRF no país. A segunda maior em Roraima ocorreu em junho de 2024, quando duas pessoas foram presas com 21 kg de ouro divididos em 33 barras ilegais.

Fonte: Caíque Rodrigues, Nalu Cardoso — Boa Vista e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/15:34:06

