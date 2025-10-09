Homem é preso com quase R$ 5 mil em notas falsas em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Suspeito carregava 49 cédulas de R$ 100 em mochilas e foi encaminhado à Polícia Federal.

Por volta das 15h30 desta quarta-feira (8), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares para verificar uma denúncia de possível crime de moeda falsa em Itaituba, no sudoeste do Pará.

No local, os policiais abordaram Jailson Santos Silva, que estava com duas mochilas — uma rosa e outra vermelha — e uma bolsa pequena verde. Durante a revista, foram encontradas 49 cédulas de R$ 100, totalizando R$ 4.900,00 em notas falsas.

Após constatar a falsificação do dinheiro, a guarnição deu voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

O caso se enquadra no artigo 289, parágrafo 1º, do Decreto-Lei 2.848/1940, que trata do crime de moeda falsa.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/17:17:40

