Homem é preso e adolescente apreendido por morte de idoso após briga de trânsito no bairro Vigia, em Santarém (PA)

O suspeito, identificado como Ivanei Silva de 39 anos falou com a imprensa e afirmou ter agido em legítima defesa.

Em ação rápida da Polícia Militar, um homem foi preso e um adolescente apreendido por envolvimento na morte de idoso no bairro Vigia em Santarém, no oeste do Pará. O crime aconteceu na manhã desta sexta (21) na Rua Cumaru.

De acordo com informações da Polícia Militar, após o crime, equipes de todos os batalhões foram às ruas para localizar e deter os autores do crime que chocou a população. Os suspeitos são pai e filho. Ivanei informou à polícia que o filho é adolescente.

Ainda segundo a Polícia Militar, a vítima, o senhor Adezinho Mendes dos Santos era servidor público aposentado e trabalhou por 30 anos na Penitenciária de Santarém como agente prisional.

Um dos suspeitos, Ivanei Silva de 39 anos, falou com repórteres na Delegacia de Santarém. Ele disse que apenas reagiu à agressão que teria sofrido por parte da vítima. Ele alega ter agido em legítima defesa.

Segundo relatos de uma passageira que estava no veículo com sua filha no momento do crime, os suspeitos agiram com extrema covardia. A testemunha relatou que um dos agressores, identificado como Ivanei Silva, estava realizando a entrega de um portão e estacionou o carro no meio da via, impedindo a passagem do motorista de aplicativo.

“Ele (Adezinho) é conhecido nosso, faz as corridas para gente. Hoje, chamei ele e ele veio. Quando embarquei, o carro dos suspeitos chegou e parou no meio da rua para desembarcar um portão, impossibilitando nossa passagem. Ele aguardou pacientemente, mas ao pedir, de forma educada, que retirassem o carro, os suspeitos ignoraram. Quando enfim conseguiram passar, a vítima ainda agradeceu, mas nesse momento um dos suspeitos saiu do carro com a barra de ferro e deu o primeiro golpe no peito dele”, relatou Adria Vanessa, acadêmica e passageira do veículo.

O comandante do 3º BPM, o tenente-coronel Joselde Barbosa, contou que o carro e os suspeitos foram encontrados em uma residência. Os materiais utilizados no crime também foram apreendidos incluindo a barra de ferro.

“Há informações de que eles falaram que devido a uma briga de trânsito foi legítima defesa, mas todas essas informações vão ser trazidas à autoridade policial. A gente não pode também afirmar nenhuma dessas informações, por enquanto, são suposições. E, na verdade, tudo vai ser trazido à autoridade policial”, ressaltou Joselde Barbosa.

Revolta de motoristas

Após a apresentação dos suspeitos na 16ª Seccional Urbana de Santarém, um grupo numeroso de motoristas de transporte por aplicativo tentou invadir a delegacia. O grupo estava revoltado com o crime praticado contra o colega de profissão.

A Polícia Militar precisou agir para conter os ânimos e dispersar os motoristas.

O crime

Adezinho Mendes dos Santos tinha 70 anos e estava com duas pessoas no carro, sendo uma mulher e uma criança de 10 anos. Ele trabalhava como motorista de transporte por aplicativo.

Por conta de um desentendimento de trânsito, os dois suspeitos espancaram o idoso, que morreu ainda no local.

