Homem é preso em Castanhal por tentativa de abuso sexual contra Criança

Foto: Reprodução | Populares uniram forças para capturar o suspeito após a vítima relatar o ataque.

Em Castanhal, na manhã de hoje, 7 de janeiro, um homem foi flagrado e detido por populares enquanto tentava abusar sexualmente de uma criança na comunidade Imperador. A vítima, que voltava da escola, foi abordada pelo acusado, que estava de bicicleta, próximo a uma residência abandonada.

O meliante se aproximou do jovem com a desculpa de pedir informações sobre um determinado endereço e, em seguida, começou a apalpar as partes íntimas da vítima. Felizmente, a criança conseguiu se desvencilhar e correr para casa. Ao chegar, relatou o ocorrido à sua mãe, que imediatamente saiu em busca do acusado.

A mãe conseguiu alcançá-lo e gritou pedindo apoio. Populares ouviram seu clamor e agarraram o indivíduo até a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi levado à delegacia de atendimento à Criança e Adolescente, onde foi autuado conforme a lei.

Há informações ainda não confirmadas de que o indivíduo preso já teria passagens pela polícia por abuso sexual, o que está sendo averiguado.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/15:47:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...