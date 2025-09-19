Homem é preso em flagrante após agressão contra companheira, em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução PMPA | O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (19), na 26ª Rua, no bairro Bom Remédio.

Itaituba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do Sudoeste Paraense. É o décimo quarto município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do oeste paraense. Possui o décimo terceiro maior produto interno bruto no estado. A cidade é considerada de médio porte, e uma das cidades que apresentam crescimento econômico acelerado no interior do Brasil, além de ser destaque nos vestibulares regionais, estaduais e nacionais, e no ensino da música.

Um caso de agressão contra mulher foi registrado na manhã desta sexta-feira (19), por volta na 26ª Rua do bairro Bom Remédio.

Segundo o relatório policial, o suspeito identificado pelas iniciais D. C. S, agrediu fisicamente a vítima identificada pelas iniciais I. S. B. de 48 anos.

Em depoimento aos policiais, a vítima relatou que mantém um relacionamento com o suspeito e que, após uma discussão foi alvo de agressões físicas. O filho presenciou o crime e fez a denúncia.

Diante da situação, a guarnição conduziu tanto o acusado quanto a vítima à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para os devidos procedimentos legais.

As autoridades devem apurar o caso e adotar as medidas cabíveis, em conformidade com a Lei Maria da Penha.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/16:05:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...